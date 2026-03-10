Цена азербайджанской нефти превысила 103 доллара

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 8,41 доллара США, или 8,9% и составила 103,03 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 8,6 доллара США или 9,5%, и составила 99,10 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 8,23 доллара США или 14,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,77 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 8,64 доллара США или 9,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 102,84 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.