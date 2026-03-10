В Баку выросла средняя зарплата

В 2025 году средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1381 манат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, это на 8,6 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что по предварительным данным за 2025 год, средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников по экономике страны в целом увеличилась на 9,3 процента по сравнению с 2024 годом и составила 1102,9 маната. В нефтегазовом секторе заработная плата составила 3938,6 маната, в ненефтегазовом секторе - 1050,7 маната.

Заработная плата работников государственных предприятий составила 1080,8 маната, а в частных предприятиях - 1124,4 маната.