Делегация Милли Меджлиса встретилась в Риге с министром сельского хозяйства Латвии - ФОТО По поручению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентскому сотрудничеству Азербайджан-Латвия проводят встречи в Риге. Как передает Day.Az, 9 марта азербайджанские парламентарии провели встречу с министром сельского хозяйства Латвии Армандсом Краузе.
По поручению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентскому сотрудничеству Азербайджан-Латвия проводят встречи в Риге.
Как передает Day.Az, 9 марта азербайджанские парламентарии провели встречу с министром сельского хозяйства Латвии Армандсом Краузе.
В состав представительной делегации вошли депутат Милли Меджлиса, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова, руководитель рабочей группы Кямран Байрамов и член группы, депутат Фазиль Мустафа.
В ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере.
