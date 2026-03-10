Ученые зафиксировали ускорение роста температуры Земли

Темпы глобального потепления на Земле в последние годы могли значительно ускориться. К такому выводу пришли ученые Потсдамского университета, проанализировавшие долгосрочные данные о температуре планеты и отделившие влияние природных климатических факторов от антропогенных.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету The Guardian, результаты исследования показывают, что скорость повышения средней глобальной температуры за последнее десятилетие почти удвоилась по сравнению со второй половиной XX века, передает Day.Az.

С начала индустриальной эпохи температура на планете постепенно растет из-за выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека. С 1970-х годов глобальная температура увеличивалась примерно на 0,2°C за десятилетие, и этот показатель долгое время оставался относительно стабильным.

Однако в последние годы фиксируется серия температурных рекордов. По данным ученых, последние три года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а все десять самых жарких лет приходятся на период после 2015 года.

Чтобы определить, связано ли это с долгосрочной тенденцией или временными природными колебаниями, исследователи провели дополнительный статистический анализ. Из температурных данных были исключены три основных природных фактора, влияющих на климат: явление Эль-Ниньо, вулканическая активность и солнечная радиация. После такой фильтрации ученые выделили основной сигнал - антропогенное потепление, вызванное выбросами парниковых газов.

Анализ показал, что с 2015 года скорость роста температуры увеличилась до 0,35-0,4°C за десятилетие, что почти вдвое выше показателей предыдущих десятилетий.

Исследование не ставило целью установить точную причину ускорения потепления. Однако ученые предполагают, что одним из факторов могли стать новые экологические нормы для морского транспорта, введенные в 2020 году.

Эти правила значительно сократили выбросы загрязняющих веществ с морских судов. Хотя такие выбросы ухудшали качество воздуха и ежегодно приводили к сотням тысяч преждевременных смертей, содержащиеся в них аэрозольные частицы способствовали образованию облаков над океаном. Облака отражают часть солнечного излучения обратно в космос и оказывают охлаждающий эффект.

Снижение аэрозольных выбросов улучшило качество воздуха, но могло временно усилить проявления глобального потепления.

По оценкам ученых, если нынешняя скорость роста температуры сохранится, к концу XXI века дополнительное потепление на планете может достигнуть около 4°C.

Климатологи предупреждают, что такие изменения могут привести к ускоренному повышению уровня мирового океана, усилению экстремальных погодных явлений, закислению океанов, серьезным изменениям экосистем и росту рисков для здоровья людей.

"То, насколько быстро будет продолжаться потепление, в конечном счете определяется тем, как быстро человечество сможет сократить глобальные выбросы CO₂ от ископаемого топлива до нуля", - отмечают авторы исследования.