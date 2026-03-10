На iPhone теперь можно запускать игры с консоли

Вышел эмулятор XeniOS для устройств на платформе Apple. Это адаптированная версия известного эмулятора Xenia, изначально предназначенного для запуска игр с консоли Xbox 360.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал iPhones.ru.

На данный момент эмулятор доступен в публичной альфа-версии. Несмотря на ранний этап разработки, энтузиастам удалось запустить на смартфонах несколько крупных проектов для Xbox 360. По информации разработчиков, протестировано примерно 13% библиотеки игр консоли.

Из проверенных игр около 4% являются полностью играбельными. Среди них такие проекты, как BioShock, Call of Duty 4: Modern Warfare и The Simpsons Game. Еще около 7% игр запускаются, но работают нестабильно, сопровождаясь графическими артефактами, ошибками и снижением производительности. Остальная часть игр еще не была протестирована.

Разработчики предупреждают, что при первом запуске игры могут возникать кратковременные задержки. Это связано с процессом компиляции шейдеров, который является нормой для эмуляторов на ранних стадиях разработки. В связи с альфа-статусом проекта стабильность работы приложений пока не гарантируется.

Для установки эмулятора требуется достаточно мощное устройство с чипом, аналогичным Apple A16 Bionic или более новым. На компьютерах поддерживаются устройства с чипами Apple Silicon и процессоры Intel.

Установка эмулятора осуществляется через сторонние инструменты, так как такие приложения не могут быть распространены через App Store. Для этого нужно загрузить IPA-файл и установить его, например, через сервис SideStore, после чего активировать JIT-компиляцию с помощью утилиты StikDebug. При каждом полном закрытии приложения JIT-компиляция требует повторного включения.