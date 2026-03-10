Во сколько обойдутся покупки на Новруз для одной семьи?

С приближением праздника Новруз многие семьи начинают готовиться к праздничному столу.

Во сколько же в этом году может обойтись новрузовская корзина?

Как передает Day.Az, Milli.Az провел исследование по этому поводу.

Согласно рыночным ценам в Азербайджане, новрузовские покупки для семьи из четырех человек могут обойтись примерно в 220-320 манатов. Эта сумма в основном зависит от количества приобретаемых продуктов, разнообразия орехов и сладостей, а также от того, насколько богатым будет праздничный стол.

Основные расходы для новрузовского стола приходятся на орехи и сухофрукты, сладости, фрукты и овощи, а также продукты для приготовления праздничных блюд. В число орехов и сухофруктов входят грецкие орехи, фундук, миндаль, изюм и другие сухофрукты - на них в среднем может уйти 60-100 манатов. Продукты, необходимые для приготовления традиционных сладостей, таких как шекербура, пахлава и гогал, обойдутся примерно в 50-90 манатов. На фрукты и сухофрукты в среднем выделяется 30-50 манатов. Расходы на продукты для приготовления плова, долмы, курицы и других блюд праздничного стола составляют примерно 60-80 манатов. Кроме того, на такие основные атрибуты Новруза, как сэмэни и свечи, тратится около 5-10 манатов.

По наблюдаемым на рынках ценам, килограмм грецких орехов и фундука стоит примерно 9-20 манатов, каштаны - 7-19 манатов, изюм - около 7-9 манатов. Сэмэни стоит от 1 до 8 манатов, а свечи - от 0,35 до 1 маната.

Таким образом, для семьи из четырех человек простые новрузовские покупки обойдутся примерно в 180-220 манатов, праздничный стол среднего уровня - в 220-320 манатов. Если же стол будет более богатым, расходы могут составить 350 манатов и более.