Стало известно, когда объявят результаты выпускного экзамена
Поскольку проверка открытых заданий письменного типа, использованных на выпускных экзаменах, проведенных 9 марта, требует времени, объявление результатов планируется в течение ближайших 7 недель.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Отмечается, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут получить объяснения ко всем тестовым заданиям, а также правильные ответы на закрытые и открытые задания по соответствующим ссылкам.
