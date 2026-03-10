В США заявили о панике из-за резкого скачка цен на нефть

Скачок цен на нефть, который произошел на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, привел американскую администрацию в состояние паники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох", - говорится в материале.

При этом отмечается, что власти пытаются успокоить инвесторов и найти способы смягчить последствия роста цен.