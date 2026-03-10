В Азербайджане закрылась известная карго-компания

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Kargom" ликвидируется.

Как сообщает Day.Az, об этом объявило само ООО.

Отмечается, что кредиторы могут в течение двух месяцев направить свои требования по адресу: AZ1117, город Баку, Бинагадинский район, улица Х. Меликасланова, дом 1, квартира 1.

Указанная компания была зарегистрирована в 2021 году. Уставный капитал ООО составляет 20 манатов, законным представителем является Гусейнов Джавидан Фаиг оглу.