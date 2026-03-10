По поручению Президента Ильхама Алиева в Иран направлена гуманитарная помощь

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран направлена гуманитарная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в целях удовлетворения текущих потребностей дружественного и соседнего народа Ирана была направлена гуманитарная помощь.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева гуманитарный груз, отправленный в Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей.

Ответственные должностные лица Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики Ниязи Рагимов и Гурбан Садыгов сопровождают гуманитарный груз до иранской Астары.