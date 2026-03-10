AZAL выполняет очередной эвакуационный рейс для вывоза граждан Азербайджана с Ближнего Востока

В связи с событиями, происходящими на Ближнем Востоке, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет очередной эвакуационный рейс из города Маскат (Султанат Оман) в Баку для возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщили Day.Az в авиакомпании, самолет Boeing 787 Dreamliner, выполняющий рейс по маршруту Маскат-Баку, как ожидается, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Этим рейсом планируется безопасное возвращение в страну около 200 граждан Азербайджана.

"В настоящее время AZAL, являясь национальным авиаперевозчиком страны, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, определенными соответствующими государственными структурами", - говорится в сообщении авиаперевозчика.