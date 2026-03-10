https://news.day.az/politics/1821128.html В Милли Меджлисе обсудят отчет Кабмина за 2025 год Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 13 марта. Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента. Отмечено, что в повестку дня заседания включен доклад о деятельности Кабинета министров в 2025 году.
В Милли Меджлисе обсудят отчет Кабмина за 2025 год
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 13 марта.
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.
Отмечено, что в повестку дня заседания включен доклад о деятельности Кабинета министров в 2025 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре