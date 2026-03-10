https://news.day.az/politics/1821128.html

В Милли Меджлисе обсудят отчет Кабмина за 2025 год

Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 13 марта. Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента. Отмечено, что в повестку дня заседания включен доклад о деятельности Кабинета министров в 2025 году.