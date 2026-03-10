Венгрия запретила экспорт энергоресурсов

Правительство Венгрии ввело запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе в результате эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил венгерский министр экономики Мартон Надь в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - написал он.

По словам министра, кабмин Венгрии также принял решение высвободить запасы нефти на ближайшие 45 дней.

10 марта в Венгрии вступили в силу ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, цена на бензин составит 595 форинтов, на дизельное топливо - 615 форинтов.