Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджана

Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Согласно документу, Агентство развития медиа должно в течение одного месяца представить свои предложения по проекту нового Устава Агентства Кабинету министров в координации с министерством юстиции, министерством экономики, министерством финансов, Аудиовизуальным советом и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в ходе реализации.

Распоряжение вступило в силу 3 марта.