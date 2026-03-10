https://news.day.az/society/1821176.html Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджана Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджана
Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Согласно документу, Агентство развития медиа должно в течение одного месяца представить свои предложения по проекту нового Устава Агентства Кабинету министров в координации с министерством юстиции, министерством экономики, министерством финансов, Аудиовизуальным советом и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в ходе реализации.
Распоряжение вступило в силу 3 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре