В турецком городе размещают систему Patriot

В турецком городе Малатья размещается система Patriot.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Решимость Вооруженных сил Турции обеспечить безопасность нашей страны и граждан является непоколебимой. В связи с последними событиями в регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, а также проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками.

В дополнение к мерам, принимаемым на национальном уровне, НАТО усилило меры противовоздушной и противоракетной обороны. В этом контексте для поддержки защиты нашего воздушного пространства в Малатье размещается система Patriot.

Наша страна, поддерживающая оборонный и безопасный потенциал на самом высоком уровне, продолжит оценивать происходящие события в сотрудничестве и консультациях с НАТО и нашими союзниками, а также прилагать усилия для обеспечения регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.