Азербайджан направил 30 тонн продуктов питания в Иран

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Иран направлено 30 тонн продуктов питания в качестве гуманитарной помощи. Груз отправлен автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил директор Департамента контроля за резервами Государственного агентства резервов Азербайджанской Республики Эмиль Гасанзаде.

По его словам, в состав гуманитарной помощи входят основные продукты питания - мука, рис, сахар, чай, а также медикаменты и медицинские принадлежности.

Э.Гасанзаде отметил, что автомобили с гуманитарным грузом уже отправлены и в ближайшее время достигнут пункта назначения.

Отметим, что гуманитарная помощь организована с целью поддержки населения соседней страны, оказавшегося в трудной ситуации.