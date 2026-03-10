https://news.day.az/world/1821059.html Великобритания передумала направлять авианосец на Ближний Восток Великобритания не подтвердила планы по отправке авианосца HMS Prince of Wales (R09) на Ближний Восток для усиления безопасности своих военных объектов в регионе. Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя аппарата премьер-министра Великобритании.
Великобритания передумала направлять авианосец на Ближний Восток
Великобритания не подтвердила планы по отправке авианосца HMS Prince of Wales (R09) на Ближний Восток для усиления безопасности своих военных объектов в регионе.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя аппарата премьер-министра Великобритании.
По его словам, "никакого решения о направлении корабля принято не было".
7 марта телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Великобритания готовится к возможной отправке авианосца "HMS Prince of Wales", базирующегося в городе Портсмут, на Ближний Восток.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре