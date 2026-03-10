Экс-президента Франции вновь отправят за решетку

Бывшего президента Франции Николя Саркози снова отправят за решетку. Суд отказал ему в объединении двух приговоров по разным уголовным делам, сообщает BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое дело касалось незаконного прослушивания телефонных разговоров, второе связано с фальсификациями счетов предвыборной кампании 2012 года. Юристы экс-президента предлагали объединить оба разбирательства и засчитать срок заключения по первому делу в качестве погашения второго наказания.

Несмотря на просьбы адвокатов Саркози объединить эти дела, суд отказался принимать такое решение. Таким образом, бывший глава государства должен отбывать дополнительное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения.

25 сентября 2025 года французский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.