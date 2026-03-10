Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики

Утверждены изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон в связи с этим.

В частности, в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики были добавлены новые статьи, касающиеся полномочий Верховного Меджлиса и Кабинета Министров Нахчывана.

С полным текстом закона можно ознакомиться перейдя по ссылке.