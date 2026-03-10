https://news.day.az/officialchronicle/1821170.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики Утверждены изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон в связи с этим.
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики
Утверждены изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон в связи с этим.
В частности, в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики были добавлены новые статьи, касающиеся полномочий Верховного Меджлиса и Кабинета Министров Нахчывана.
С полным текстом закона можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре