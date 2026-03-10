Все пенсии будут выплачены в эту дату

Фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения объявил, что в связи с предстоящими праздниками 11 марта по всей республике пенсии будут полностью выплачены досрочно по графику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд соцзащиты.

Отмечается, что в этот день пенсии будут выплачены также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.