Все пенсии будут выплачены в эту дату

Фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения объявил, что в связи с предстоящими праздниками 11 марта по всей республике пенсии будут полностью выплачены досрочно по графику.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд соцзащиты.
Отмечается, что в этот день пенсии будут выплачены также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
