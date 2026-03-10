Porsche прекратит выпуск этих моделей

Причина такого решения - стремление сократить затраты на разработку на фоне снижения продаж электромобилей и общих экономических вызовов, сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Идея заключается не в создании одного автомобиля, а в разработке семейства моделей, которые будут занимать схожую нишу, но использовать разные технические платформы.

Это напоминает подход, уже применяемый компанией для кроссоверов Macan и Cayenne: версии с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и гибриды будут базироваться на одной архитектуре, а полностью электрические модификации - на другой.

Если планы будут реализованы, будущая модель предложит покупателям "шведский стол" из силовых установок: бензиновые, гибридные и полностью электрические версии. Предполагается, что модификации с ДВС получат платформу PPC, а электрокары перейдут на более современную архитектуру SSP Sport.