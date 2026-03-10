Число погибших в Тегеране в результате атак США и Израиля достигло 460

С 28 февраля число жертв в провинции Тегеран в результате атак США и Израиля на Иран возросло до 460 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель директора Департамента скорой помощи провинции Тегеран Саид Мехрсуруш в комментарии местным СМИ.

По его словам, ранения получили 4 309 человек, из которых 3 421 были госпитализированы, а 888 человек получили помощь на месте.

Мехрсуруш также отметил, что в результате атак повреждены 18 машин скорой помощи и 18 медицинских центров.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.