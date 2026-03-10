USACC привержена укреплению партнерства между США и Азербайджаном

Американо-азербайджанская торгово-промышленная палата (USACC) по-прежнему привержена укреплению партнерства между США и Азербайджаном.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал председатель совета директоров USACC Реза Вазири в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Палаты, передает Day.Az.

"Отмечая 30-летие Американо-азербайджанской торговой палаты, мы ставим перед собой знаменательную цель не только подвести итоги трех десятилетий сотрудничества и партнерства, но и заглянуть в будущее, к следующему этапу американо-азербайджанского экономического и стратегического сотрудничества.

Тридцать лет назад посол Азербайджана в Вашингтоне Хафиз Пашаев подсказал мне идею и попросил создать организацию, которая могла бы стать связующим звеном между Азербайджаном и американским бизнес-сообществом. Я немедленно основал эту организацию, и сразу же после этого все крупные американские нефтяные компании стали ее членами. И с помощью этих крупных компаний мы создали эту организацию, которая работает уже 30 лет", - сказал он.

Вазири отметил, что отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном находятся в наилучшем статусе.

"И я лично хочу поблагодарить президента Трампа и его администрацию за создание этой возможности для Азербайджана. Я считаю, что за 30 лет моей работы он единственный президент в Соединенных Штатах, который понимает важность Азербайджана для США.

Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном только начинали формироваться после обретения Азербайджаном независимости. В то время существовало четкое видение построения моста между нашими двумя странами, частным сектором и развития долгосрочного экономического сотрудничества, основанного на общих интересах, доверии и возможностях. За последние 30 лет это видение переросло в прочное и долгосрочное партнерство. Палата с гордостью служит платформой, объединяющей правительство, бизнес и учреждения для развития торговли, инвестиций и стратегического сотрудничества. За это время Азербайджан стал важным энергетическим партнером, ключевым транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию, и все более важным рынком для международных инвестиций", - сказал председатель совета директоров USACC.

Вазири отметил, что американские компании сыграли значительную роль в развитии Азербайджана в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, технологии, финансы и горнодобывающая промышленность.

"Мы особенно гордимся тем, что Палата принимала участие во многих исторических этапах этого партнерства, от раннего развития энергетического сектора Азербайджана до расширения региональной взаимосвязи и новых возможностей в области возобновляемой энергетики, цифровых инноваций, устойчивого финансирования и горнодобывающей промышленности.

Отмечая 30-летие, мы также должны сосредоточиться на будущем. Глобальный экономический ландшафт быстро меняется. Энергетический переход, цифровая трансформация и новые торговые коридоры меняют способы сотрудничества и конкуренции между странами. Эти изменения открывают огромные возможности для более глубокого сотрудничества между Соединенными Штатами и Азербайджаном. Американо-азербайджанская торговая палата по-прежнему привержена укреплению этого партнерства путем содействия диалогу, поощрения инвестиций и поддержки инноваций, которые приносят пользу обеим нашим странам", - заключил он.