Состоялось заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

10 марта под председательством Премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИГ) Али Асадова состоялось заседание Холдинга.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабинет Министров.

Отмечается, что в повестку заседания входили: отчет о деятельности портфельных компаний Холдинга по итогам 2025 года, ключевые показатели деятельности и финансовые результаты, включая общий доход и показатели EBITDA; общий обзор перспектив развития ООО "Азерпамбыг Аграрный промышленный комплекс"; вопросы применения новых нормативно-правовых актов, принятых в целях эффективного управления государственными финансами, к портфельным компаниям АИГ, а также другие текущие вопросы.

Был заслушан развернутый доклад Главного исполнительного директора АИГ Руслана Алиханова по вопросам, включенным в повестку. Члены Наблюдательного совета АИГ, председатель Правления АИГ, а также приглашенный на заседание министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов выступили по представленным вопросам.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета АИГ были приняты решения по обсужденным вопросам и даны соответствующие поручения Правлению Холдинга.