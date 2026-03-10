Более 200 американских компаний успешно работают в Азербайджане.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) в Вашингтоне, передает Day.Az.

"30 лет назад американские компании сыграли фундаментальную роль в развитии энергетического сектора Азербайджана. Сегодня у нас есть возможность написать следующую главу нашего партнерства, расширяя сотрудничество от энергетики к технологиям, инфраструктуре, логистике, промышленному развитию и цифровой трансформации.

Наша цель ясна: превратить сильный политический импульс между нашими странами в конкретные инвестиционные проекты, углубленное экономическое сотрудничество и долгосрочное стратегическое партнерство. Последние месяцы показали значительное ускорение в отношениях между Азербайджаном и США. Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе 2025 года открыл новый этап нашего сотрудничества", - сказал Алиев.

Он отметил, что, несмотря на глубину сотрудничества между США и Азербайджаном, текущий уровень экономической активности еще полностью не отражает потенциал двух стран.

"В прошлом году объем двусторонней торговли достиг примерно 1,6 миллиарда долларов США, а более 200 американских компаний успешно работают в Азербайджане. Прямые иностранные инвестиции США в Азербайджан на сегодняшний день составили почти 19 миллиардов долларов, что демонстрирует, что постоянный американский опыт, технологии и инвестиции могут сыграть важную роль в раскрытии этого потенциала", - добавил он.