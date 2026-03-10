Президент Финляндии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
10 марта Президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Александр Стубб выразил поддержку нашей стране в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок и оказанную поддержку.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом Александром Стуббом и проведенные в ходе них обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.
Президенты Азербайджана и Финляндии также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
