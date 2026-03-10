https://news.day.az/society/1821191.html Молитва 21-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 11 марта - двадцать первый день священного месяца Рамазан. Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:33, а ифтар в 18:57. Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать первого дня месяца: "Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila.
Молитва 21-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 марта - двадцать первый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:33, а ифтар в 18:57.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать первого дня месяца:
"Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc-əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila. Vəc-əlil-cənnətə li mənzilən və məqila. Ya qaziyə həvaicit-talibin".
Перевод:
"О Аллах! Укажи мне в этом месяце путь, который ведет к Твоему довольству, не дай сатане одолеть меня и сделай райские сады обителью моей. О исполняющий просьбы просящих!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
