В Азербайджане в ресторанах и кафе взимается сервисный сбор. Его размер зависит от заведения и обычно составляет от 5 до 20%. В некоторых местах берут 5%, 9%, 10%, 15% и даже 20% сервисного сбора.

Но почему взимается сервисный сбор?

Во многих случаях клиенты считают, что вся сумма сервисного сбора достается официантам.

Как сообщает Day.Az, в ресторанах объясняют это тем, что средства направляются на оплату труда сотрудников и обслуживание. Стоимость разбитой посуды из зарплаты работников не удерживается, однако другим сотрудникам выплачиваются деньги именно из сервисного сбора.

По мнению клиентов, взимание сервисного сбора не всегда оправдано.

Они отмечают, что если посетитель не нанес ресторану никакого ущерба, то непонятно, почему он должен платить сервисный сбор.

В Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю потребительского рынка заявили, что сервисный сбор должен быть четко указан в меню или в счете. Если клиент не был заранее предупрежден, взимание такого сбора считается незаконным.

По мнению экспертов, законодательное регулирование или отмена сервисного сбора могли бы повысить прозрачность и укрепить взаимное доверие между клиентами и ресторанами.