https://news.day.az/officialchronicle/1821477.html Президент Ильхам Алиев: Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций Еще одним важным направлением нашего энергетического партнерства и сотрудничества является возобновляемая энергетика. Здесь существует огромный потенциал. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой.
"Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций", - добавил глава государства.
