В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неадекватном поведении Monument Watch.

Day.Az представляет публикацию:

Если бы за избирательную слепоту давали Нобелевскую премию, эксперты армянской платформы Monument Watch уже давно принимали бы поздравления в Стокгольме.

Их "профессиональный" метод достоин учебников по прикладной магии: десятилетиями смотреть на превращённый в щебень Агдам и видеть там "естественный ландшафт", но мгновенно обрести орлиное зрение, как только законные хозяева Карабаха решили подмести порог собственного дома и вкрутить там лампочку.

И по их логике это сразу превращается в культурный апокалипсис.

Называть возвращение людей к своим исконным очагам "незаконным" - это не просто цинизм, это высший пилотаж лингвистической эквилибристики.

Их стенания сегодня напоминают плохо отрепетированную драму для западного зрителя, где актёры путают текст, но очень старательно пускают крокодиловы слёзы.

Пока "мониторинг" судорожно штампует отчёты о заселении, Карабах совершает самое страшное преступление против их методички: он перестаёт быть мёртвой зоной и просто начинает жить.

История, к их глубочайшему сожалению, - это не шведский стол, где можно выбирать только "правильные" камни, игнорируя руины целых городов. Пора бы уже признать: их "научный взор" просто не выносит яркого света правды на восстановленных улицах Карабаха.