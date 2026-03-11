https://news.day.az/society/1821385.html Кабмин утвердил изменения в зарплаты этих лиц Утверждены изменения в размере заработной платы военнослужащих. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Кабмин утвердил изменения в зарплаты этих лиц
Утверждены изменения в размере заработной платы военнослужащих.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Согласно решению, утверждены изменения в размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики, а также в размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане предлагается увеличить размер выплат военнослужащим в соответствии с занимаемыми должностями и воинскими званиями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре