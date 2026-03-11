Кабмин утвердил изменения в зарплаты этих лиц

Утверждены изменения в размере заработной платы военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Согласно решению, утверждены изменения в размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики, а также в размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане предлагается увеличить размер выплат военнослужащим в соответствии с занимаемыми должностями и воинскими званиями.