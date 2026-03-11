Президент Тимор-Лесте примет участие в 13-м Глобальном Бакинском форуме
Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамос-Орта прибыл в Азербайджан для участия в 13-м Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром имени Низами Гянджави, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время визита президента Рамоса-Орту приветствовал генеральный секретарь центра. Стороны обменялись приветствиями и кратко обсудили актуальные вопросы.
Отмечается, что президент Тимор-Лесте входит в число мировых лидеров и высокопоставленных гостей форума, на котором планируются дискуссии по глобальным вызовам, многостороннему сотрудничеству и вопросам международной безопасности.
Ранее мы сообщали, что президент Тимор-Лесте прибыл в Азербайджан.
