Президент Тимор-Лесте примет участие в 13-м Глобальном Бакинском форуме

Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамос-Орта прибыл в Азербайджан для участия в 13-м Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром имени Низами Гянджави, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время визита президента Рамоса-Орту приветствовал генеральный секретарь центра. Стороны обменялись приветствиями и кратко обсудили актуальные вопросы.

Отмечается, что президент Тимор-Лесте входит в число мировых лидеров и высокопоставленных гостей форума, на котором планируются дискуссии по глобальным вызовам, многостороннему сотрудничеству и вопросам международной безопасности.

Ранее мы сообщали, что президент Тимор-Лесте прибыл в Азербайджан.