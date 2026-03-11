Международная финансовая корпорация развития США (DFC) тесно сотрудничает с Госдепом США для продвижения развития Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Управляющий директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Кеннет Энджел в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне.

Эджелл подчеркнул уникальное географическое положение Азербайджана как единственной страны, граничащей одновременно с Ираном и Россией, отметив его важность для достижения общих целей в рамках Среднего коридора, также известного как Транскаспийский коридор. "Этот коридор еще больше свяжет Центральную Азию с европейским и американским рынками, что является ключевым интересом этой администрации", - сказал он. Он добавил, что DFC тесно сотрудничает с Государственным департаментом США для продвижения развития коридора.

Он также подчеркнул более широкие экономические выгоды регионального сотрудничества. Ссылаясь на соглашения, подписанные 8 августа, Энджелл отметил, что "мир спасает жизни и открывает путь к процветанию", подчеркнув роль экономического сотрудничества в укреплении региональной стабильности. "Именно здесь вступают в игру DFC, Exim Bank и USTDA", - сказал он.

Эджелл подчеркнул, что DFC "открыт для бизнеса" и готов участвовать в новых проектах в Азербайджане. "Стратегические партнерства - это прекрасные концепции на бумаге, но мы хотим видеть конкретные проекты. Мы воодушевлены широким спектром возможностей на азербайджанском рынке, и я благодарен заинтересованным сторонам на этом мероприятии, которые начали с нами диалог о потенциальных инвестициях и сотрудничестве", - сказал он.