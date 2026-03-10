https://news.day.az/society/1821301.html В Ичеришехер отметили "Йель чершенбеси" - ВИДЕО В Ичеришехер отметили "Йель чершенбеси". Как передает Day.Az, "Йель чершенбеси" - это не просто очередной день перед Новрузом. Это символ движения, обновления и перемен. Ветер уносит с собой тревоги и усталость зимы, а вместе с ним в дома приходит весна, надежда на доброе будущее и радость приближающегося Новруза.
Как передает Day.Az, "Йель чершенбеси" - это не просто очередной день перед Новрузом. Это символ движения, обновления и перемен. Ветер уносит с собой тревоги и усталость зимы, а вместе с ним в дома приходит весна, надежда на доброе будущее и радость приближающегося Новруза.
Представляем кадры празднования "Йель чершенбеси" в Ичеришехер:
