В Ичеришехер отметили "Йель чершенбеси"

В Ичеришехер отметили "Йель чершенбеси".

Как передает Day.Az, "Йель чершенбеси" - это не просто очередной день перед Новрузом. Это символ движения, обновления и перемен. Ветер уносит с собой тревоги и усталость зимы, а вместе с ним в дома приходит весна, надежда на доброе будущее и радость приближающегося Новруза.

Представляем кадры празднования "Йель чершенбеси" в Ичеришехер: