Иран нанес удар по топливным хранилищам в Омане, начался сильный пожар - ВИДЕО

Иран нанес удар беспилотниками по топливным резервуарам в порту Салалах в Омане, в результате начался сильный пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное информационное агентство Омана. Сообщается, что несколько беспилотников были сбиты, однако другие достигли цели и поразили топливные хранилища в порту.