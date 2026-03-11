День национального театра Азербайджана отметили исторической премьерой и церемонией награждения

В честь Дня национального театра - 10 марта в Государственном академическом национальном драматическом театре (Аздрама) прошёл насыщенный событиями вечер - торжественное мероприятие, церемония награждения и премьера масштабного исторического спектакля, сообщает Day.Az.

Праздничная программа была организована Министерством культуры Азербайджана, Союзом театральных деятелей и Аздрамой. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, руководители национальных театров тюркоязычных стран, деятели культуры, а также артисты и руководители столичных и региональных театров страны.

Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе театра, где была представлена выставка "Тюркский мир: общие корни и ценности". Экспозиция вызвала живой интерес гостей и стала своеобразным символом культурного единства и творческого диалога между странами.

Одним из важных событий дня стала встреча с руководителями театров тюркоязычных стран, с которыми Аздрама ранее подписала меморандум о сотрудничестве. На пресс-конференции директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров рассказал о расширении международных связей театра и подчеркнул значимость подобных встреч.

По его словам, сотрудничество с театрами тюркского мира открывает новые возможности для творческого обмена, совместных проектов и гастролей. Было также отмечено, что и в следующем году День национального театра планируется отметить в Аздраме вместе с зарубежными коллегами. Гости подчеркнули, что такие встречи становятся важной площадкой для укрепления культурных связей и обмена опытом между творческими коллективами.

Торжественная часть мероприятия прошла в зрительном зале театра и началась ярким выступлением Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, задавшего праздничный тон всему вечеру.

В ходе мероприятия были отмечены внимание и поддержка, которые оказывает развитию театрального искусства Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также было зачитано поздравительное письмо министра культуры Адиля Керимли.

С приветственными речами выступили заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов и посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. Они говорили о богатой истории азербайджанского театра и его современных достижениях, подчеркнув, что театры страны активно развиваются, обновляют репертуар и достойно представляют Азербайджан на международных фестивалях.

Одной из самых ожидаемых частей вечера стала церемония награждения. Ряду известных деятелей культуры были вручены престижные театральные награды.

Медаль Союза театральных деятелей Азербайджана "Sənətkar" ("Мастер") была вручена народному артисту Узбекистана и Таджикистана Ёдгору Сагдиеву, генеральному директору Государственных театров Министерства культуры и туризма Турции Тамеру Карадаглы, профессору Государственной консерватории Университета Чукурова в Адане, народному артисту Азербайджана Джахангиру Новрузову, главному художественному руководителю Городских театров Стамбульского муниципалитета Айшегюль Ишсевер, актрисе этих театров Мелахат Кальёнчу, директору Аздрамы Ильхаму Аскерову, народным артистам Самиру Джафарову и Мехрибан Заки, а также заслуженному артисту Анару Гейбатову.

Медаль "Teatr xadimi" ("Театральный деятель") была вручена директору Национального драматического театра Казахстана Еркину Жуасбеку.

Премии "Qızıl Dərviş" ("Золотой дервиш")" были удостоены директор Шекинского государственного драматического театра, заслуженный деятель искусств Мирбала Селимли, заслуженный артист Рауф Агакишиев (Сумгайытский государственный драматический театр) и актриса Гянджинского государственного национального драматического театра Замина Джафарова. Премия "Qızılgül" ("Роза")" была вручена народной артистке Шюкуфе Юсуповой.

Также состоялось вручение премии "Milli Teatr Mükafatı" (Национальная театральная премия) Аздрамы. Награды вручила заведующая сектором исполнительских искусств отдела художественной политики Министерства культуры Беюкханым Талыбова. Лауреатами стали народные артисты Малейка Асадова, Юсиф Эйвазов, Афаг Баширгызы, Бахтияр Ханизаде, Ясин Гараев, а также заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли.

Премией "Teatr dünyası" ("Театральный мир")" были отмечены Сонг Гуансяо - за вклад в развитие сотрудничества Аздрамы с театрами Китая, а также заместитель директора театра Гаджибаба Мамедов.

Премию "Qızıl pərdə" ("Золотой занавес")" вручил директор театра Ильхам Аскеров. Награды получили народная артистка Людмила Духовная, заслуженные артисты Рита Амирбекова, Эльшан Джабраилов, Мунаввар Алиева, Масма Аслангызы, Ровшан Керимдухт, а также Театр Əsa.

В завершение церемонии Эльнур Гадиров был награждён дипломом Аздрамы за поддержку в освещении мероприятий, спектаклей и проектов театра на телеканале AzTV.

Кульминацией вечера стала премьера исторического спектакля "Ləng: zamanla yarışan insan" ("Хромой: человек, соревнующийся со временем")", поставленного по пьесе писателя Пярвиза Сейидли, победителя конкурса пьес Министерства культуры "Zəfərdən qələmə" ("От Победы к перу")".

Спектакль посвящён жизни и боевому пути великого полководца и государственного деятеля Амира Темура, раскрывая ключевые этапы его судьбы, характер и историческую роль. Постановка затрагивает темы национальной идентичности, силы духа, лидерства и исторической памяти, поднимая вопросы личной ответственности правителя перед народом и временем. Через драматические события, внутренние переживания героя и масштабные исторические сцены зрителю предлагается осмыслить личность Темура не только как завоевателя, но и как символа эпохи, оказавшей значительное влияние на ход истории.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, представивший сценическую интерпретацию произведения с ярким визуальным решением, динамичной режиссурой и глубоким психологическим раскрытием образов.

Премьера была встречена бурными аплодисментами и стала ярким завершением праздничного вечера, посвящённого одному из самых важных дней в культурной жизни страны.