В Иране сделали заявление о блокаде Ормузского пролива
Иран не позволит провозить через Ормузский пролив нефтегрузы, связанные с США и их союзникам. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия", передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Alam.
"Мы не позволим перевезти через Ормузский пролив ни единого литра нефти в интересах США и их союзников", - сказал он.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
