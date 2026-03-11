Иран отказался от участия в чемпионате мира-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у футбольной сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года. Его слова передает TV2, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира.

В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана - в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, - у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах", - сказал Доньямали.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.