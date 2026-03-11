Из Ирана в Азербайджан эвакуировано свыше 2,1 тысячи человек

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 11 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 2168 человек, включая граждан различных стран.

В частности, среди эвакуированных 633 граждан Китая, 383 - Азербайджана, 293 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 25 - Алжира, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 16 - Германии, 13 - Грузии, 12 - Узбекистана, 12 - Венгрии, 12 - Польши, 11 - Мексики, 10 - Нигерии, 10 - Беларуси, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 9 - Великобритании, 9 - Канады, 8 - Бразилии и 8 - Казахстана.

В списке также по 6 граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан Сербии, Швейцарии, Чехии, Афганистана, Австрии и Индии; по 4 гражданина Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов; по 3 гражданина Катара, Филиппин, Хорватии и Дании; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении.

Также по одному гражданину эвакуированы из Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Австралии и Белиза.

Отметим, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.