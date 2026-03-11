США рассматривают возможность развития критической инфраструктуры в Азербайджане

В Азербайджане Агентство США по торговле и развитию (USTDA) изучает возможности для реализации проектов критической инфраструктуры и внедрения проверенных инновационных технологий американских компаний.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор USTDA по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карл Кресс в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC), в Вашингтоне.

"Наша работа помогает мобилизовать капитал для зарубежной инфраструктуры и одновременно создавать экспортные возможности для американских компаний. Эта модель доказала свою высокую эффективность. Мы достигаем таких результатов, потому что даем нашим партнерам возможность выбирать американские технологии вместо технологий конкурентов. Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с Азербайджаном для стимулирования новых партнерств, связанных с инфраструктурой", - отметил Кресс.

Он добавил, что хотя в последние годы USTDA не была активна в Азербайджане, у агентства есть история продуктивного сотрудничества со страной: "Например, в 2013 году USTDA поддержала крупный спутниковый проект в Азербайджане. Спутник Azerspace-2 успешно функционирует с февраля 2019 года. Кроме того, USTDA оказывала значительную поддержку в строительстве трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который до сих пор поставляет азербайджанскую нефть на мировые рынки".

Кресс отметил, что Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная 11 февраля в Баку Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Вэнсом, закрепляет приверженность США совместной работе по вопросам региональной связности, включая создание мультимодального "Маршрута Трампа для международного мира и процветания", который станет важным звеном Транскаспийского торгового маршрута, известного как Средний коридор.

"Хартия США-Азербайджан также сосредоточена на инвестициях в энергетику и партнерстве в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, включая создание дата-центров для ИИ. Инструменты USTDA могут способствовать реализации новых инфраструктурных проектов в этих и других секторах. Наши недавние встречи в Баку были, в первую очередь, посвящены энергетике и цифровой инфраструктуре, где, с учетом критически важных минералов, мы видим наибольший потенциал для сотрудничества с государственными и частными структурами Азербайджана", - отметил Кресс.

Он добавил, что такой акцент на инфраструктуре напрямую связан с миссией агентства: "Мы являемся первопроходцами от имени правительства США в области развития критической инфраструктуры за рубежом. USTDA финансирует начальное планирование, которое ускоряет подготовку инфраструктурных проектов, включая технико-экономические обоснования, техническую помощь и пилотные проекты. Эти шаги являются ключевыми для превращения перспективных идей в надежные инфраструктурные проекты, которые приносят пользу нашим партнерам и создают экспортные возможности для американских компаний".

Кресс также добавил, что USTDA активно взаимодействует с Азербайджаном, чтобы найти пути для расширения коммерческих связей между двумя странами.

"Представители USTDA уже дважды посещали Азербайджан за последние два месяца, и мы активно планируем третью миссию USTDA в страну в апреле. Ситуация действительно выглядит позитивно для применения наших инструментов раннего планирования проектов и мероприятий по налаживанию партнерств. Основная цель USTDA - стимулировать внедрение проверенной, мирового уровня американской инфраструктуры в интересах как США, так и наших зарубежных партнеров. Это означает создание новых возможностей для американских компаний участвовать в инфраструктурных проектах, которые также являются приоритетными для Азербайджана. В стране мы особенно видим перспективы в энергетике и цифровой инфраструктуре, а также хотим изучить потенциальные проекты по расширению транспортной связности для критически важных минералов", - отметил региональный директор USTDA.

Кресс подчеркнул, что Азербайджан обладает богатыми энергетическими ресурсами, что делает сотрудничество с США в этой сфере естественным направлением партнерства.

"Азербайджан уже является лидером в нефтегазовой отрасли, что открывает большие перспективы для дальнейшего сотрудничества. У нас есть общий интерес к совместной работе по развитию гражданской ядерной энергетики или строительству новых трубопроводов. Это изобилие энергетических ресурсов также создает возможности для американских компаний внедрять технологии, которые помогут развивать цифровую инфраструктуру Азербайджана, включая дата-центры, сектор искусственного интеллекта и коммуникационные сети, поскольку страна располагает надежными и богатыми энергоресурсами, которые являются основой этих отраслей. Американские компании находятся на лидирующих позициях в энергетике и цифровых технологиях, что открывает отличные возможности для совместной работы", - отметил он.

Региональный директор подчеркнул, что американские компании имеют отличные позиции для участия в проектах в Азербайджане.

"В феврале USTDA присоединилась к первой в истории торговой миссии Торговой палаты США, в которой участвовала большая делегация ведущих американских компаний, и это уже дало несколько перспективных контактов для последующих шагов. USTDA также участвовала в великолепной сентябрьской торговой миссии 2025 года Торговой палаты США-Азербайджан, посвящённой логистике и транспортным возможностям. Такие мероприятия как раз необходимы для стимулирования роста коммерческого взаимодействия между нашими странами", - добавил Кресс.

Он отметил, что местные партнерства являются ключом к развитию коммерческих связей в Азербайджане и регионе, и инструменты USTDA специально созданы для их поддержки.

"Деятельность USTDA по подготовке проектов, включая технико-экономические обоснования и предварительные инженерные и проектные исследования, связывает американских экспертов с азербайджанскими разработчиками для поддержки их приоритетных проектов и прокладывает путь к долгосрочному сотрудничеству по другим проектам. Например, USTDA планирует пригласить руководителей азербайджанской отрасли гражданской ядерной энергетики для участия в мероприятии, посвященном развитию гражданской ядерной энергетики в Европе и Евразии, которое пройдет позже в этом году. Это мероприятие позволит познакомить их с американскими технологиями, связать с потенциальными поставщиками из США и предоставить возможности для презентации планов развития гражданской ядерной энергетики в Азербайджане. Мероприятия такого рода способствуют успешному созданию партнерств и заключению сделок.

Еще один инструмент USTDA - обратные торговые миссии, которые привлекают делегатов из стран, таких как Азербайджан, в США для встреч с американскими компаниями и представителями правительства. Эти мероприятия могут стать отличной возможностью для создания устойчивых партнерств в целевых секторах", - заключил Кресс.