В Швейцарии загорелся автобус: шесть человек погибли - ВИДЕО

По меньшей мере шесть человек погибли при возгорании автобуса в швейцарском городе Керцерс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Несколько человек пострадали, в настоящее время проводится масштабная спасательная операция с участием вертолета. Причина пожара пока не установлена.