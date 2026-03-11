В Швейцарии загорелся автобус:

По меньшей мере шесть человек погибли при возгорании автобуса в швейцарском городе Керцерс.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Несколько человек пострадали, в настоящее время проводится масштабная спасательная операция с участием вертолета. Причина пожара пока не установлена.