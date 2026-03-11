https://news.day.az/world/1821329.html В Швейцарии загорелся автобус: шесть человек погибли - ВИДЕО По меньшей мере шесть человек погибли при возгорании автобуса в швейцарском городе Керцерс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Несколько человек пострадали, в настоящее время проводится масштабная спасательная операция с участием вертолета. Причина пожара пока не установлена.
В Швейцарии загорелся автобус: шесть человек погибли - ВИДЕО
По меньшей мере шесть человек погибли при возгорании автобуса в швейцарском городе Керцерс.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Несколько человек пострадали, в настоящее время проводится масштабная спасательная операция с участием вертолета. Причина пожара пока не установлена.
