Exim Bank США о возможности для американских компаний в Азербайджане

Вице-президент Эксимбанка США (EXIM) Бенджамин Тодд отметил возможности для американских компаний в Азербайджане в ходе Торгово-деловой конференции США-Азербайджан в Вашингтоне, посвящённой 30-летию Торгово-промышленной палаты США-Азербайджан (USACC), передаёт Day.Az со ссылкой на Trend.

Тодд подчеркнул, что американские компании обладают сильными позициями в таких секторах, как железнодорожный транспорт, инфраструктура аэропортов и авиалайнеров, а также сопутствующая логистика, и что Эксимбанк готов поддерживать финансирование проектов в этих областях.

"Дешёвая энергия - ещё один важный фактор. Низкая стоимость энергии означает более дешёвые вычислительные мощности, что создаёт возможности для американских компаний в сфере искусственного интеллекта и дата-центров. Этот вопрос также был в повестке сегодняшнего дня", - отметил он.

Он также подчеркнул новые возможности Эксимбанка в горнодобывающем секторе, особенно в отношении критически важных минералов. Традиционно финансирование EXIM было связано с закупками в США, но по новой схеме поддержка теперь может напрямую привязываться к соглашениям об обратном вывозе продукции в США. "Это позволяет нам финансировать шахты, продающие свои продукты в США в секторе критических минералов", - пояснил Тодд.

Он также отметил важность инфраструктуры, такой как логистические коридоры, для доставки минералов на рынок. "Эксимбанк является ключевым партнёром в финансировании этих проектов. Американские компании крайне конкурентоспособны в этом секторе, и мы хотим убедиться, что они получают необходимую поддержку для реализации этих возможностей", - добавил он.