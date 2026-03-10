Музыка без возраста – как прошел диалог поколений в Баку

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся третий концерт в рамках проекта "Диалог поколений" - творческой инициативы, объединяющей на одной сцене мастеров вокального искусства и молодых исполнителей, сообщает Day.Az.

На открытии вечера народный артист Азербайджана Азер Зейналов рассказал о главной идее проекта - творческом взаимодействии и передаче опыта между поколениями музыкантов. Артист также поздравил присутствующих в зале женщин с 8 Марта. В качестве музыкального посвящения прозвучало трогательное произведение "Мать" композитора Севиль Гаджиевой.

Затем слово было предоставлено заслуженному деятелю искусств, доктору искусствоведения, профессору Кямиле Дадашзаде. В своем выступлении она подчеркнула важность подобных проектов для развития молодых исполнителей и сохранения традиций национальной вокальной школы.

В концертной программе приняли участие народный артист Азербайджана Азер Зейналов, вокалист Талех Яхьяев, молодые таланты - Адиль Гасанов, Халид Гаджиев, Лейла Абдулрагимова и Алтун Сулейманов. За роялем солистам аккомпанировали концертмейстеры Рагима Гурбанова и Алия Агаева.

Программа вечера объединила произведения Джахангира Джахангирова, Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Сулеймана Алескерова, Фикрета Амирова, Франческо Чилеа, Джулио Каччини, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини.

Концерт проекта "Диалог поколений" еще раз продемонстрировал преемственность музыкальных традиций, богатство и многогранность национального вокального искусства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az