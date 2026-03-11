https://news.day.az/politics/1821504.html Проект железной дороги «Баку-Нахчыван» создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией - Антониу Кошта Развитие Среднего коридора открывает новые стратегические возможности для развития транспорта. Еще одним важным элементом является завершение проекта железной дороги "Баку-Нахчыван", что создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Подчеркнув, что этот проект создаст новые рабочие места и укрепит экономику стран, Антониу Кошта добавил: "Мы разделяем видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе".
