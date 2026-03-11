Местные сорта овощей и фруктов стали уступать импортной продукции

Когда-то хачмазские помидоры, губинские яблоки, загатальские фундук и сабирабадские арбузы считались известными местными продуктами. Однако сегодня, если обратить внимание на фрукты и овощи, продающиеся на рынках, видно, что количество местных сортов по сравнению с предыдущими годами значительно сократилось.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, покупатели обычно ищут местные сорта продукции, однако найти их удается не всегда.

Аналогичная ситуация наблюдается и на региональных рынках. По словам жителей Исмаиллы, найти местную продукцию практически невозможно.

С чем это связано?

По словам экономиста Эльдениза Амирова, сокращение местных сортов в сельскохозяйственном производстве имеет несколько причин.

"Среди этих причин на первом месте стоит необходимость, обусловленная экономическими факторами. Местная продукция как на внутреннем рынке, так и при экспорте уступает товарам, поступающим из других стран. Если на одном гектаре при выращивании местных сортов можно получить, например, 100 кг продукции, то другие сорта могут давать более высокий урожай. В современных условиях главным является получение максимального урожая на минимальной площади - те, кто этого добивается, ведут более прибыльную деятельность", - отметил он.

Эксперт также добавил, что в настоящее время фермеры больше заинтересованы в выращивании более урожайных сортов.