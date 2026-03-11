Минсельхоз Азербайджана запускает второй этап цифровой трансформации сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана реализует уже вторую фазу масштабной цифровой трансформации в аграрной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на общественных слушаниях в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса на тему "Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы".

Министр отметил, что с 2020 года созданная Электронная информационная система сельского хозяйства значительно облегчила доступ фермеров к государственным услугам, а также существенно повысила прозрачность, оперативность и эффективность механизмов государственной поддержки. Новым этапом этой трансформации является проект "Аграрный искусственный интеллект":

"В рамках проекта для более точного и основанного на данных принятия решений в аграрной сфере определено более 30 модулей искусственного интеллекта. Эти модули объединяют данные о почвах, климате, спутниковую информацию, наблюдения на полях и другие источники данных, поддерживая как стратегическое управление сельским хозяйством со стороны государства, так и процессы принятия решений на фермерских хозяйствах.

Через эти системы формируются аналитические данные по ключевым вопросам, таким как рост растений, риски заболеваний и вредителей, характеристики почвы, потребности в орошении и прогнозы урожайности. Эти данные обрабатываются на единой цифровой платформе и доводятся до фермеров через мобильные приложения и другие каналы коммуникации".

М.Мамедов подчеркнул, что таким образом модель управления аграрной сферой постепенно переходит от традиционного практического подхода к основанной на данных и прогнозируемой модели принятия решений.

"С одной стороны, этот подход позволяет более эффективно планировать государственную аграрную политику, с другой - помогает фермерам принимать более точные и оперативные решения в своей повседневной деятельности", - заключил он.