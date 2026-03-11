Глобальный Бакинский форум стал авторитетной площадкой международного диалога

Глобальный Бакинский форум за годы своего существования утвердился как авторитетная международная площадка для открытого диалога по вопросам глобальной безопасности, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов.

"Его отличительная особенность - многоуровневый формат, объединяющий действующих и бывших глав государств, представителей международных организаций и экспертного сообщества. Это позволяет обеспечить синтез политического видения и экспертной проработки решений по ключевым вопросам мировой повестки", - отметил он.

По словам Э. Арипова, Центральная Азия объективно становится важным звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом, однако эффективность этой связности зависит от уровня сопряженности транспортных и коммуникационных возможностей региона.

"Мы понимаем, что транзитный потенциал будет иметь синергетический эффект только при условии координации инфраструктурного развития. В этом контексте особую роль играет Азербайджан, который благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре выступает ключевым мостом между Центральной Азией и Европой", - сказал он.

Э. Арипов подчеркнул, что такие площадки, как Глобальный Бакинский форум, позволяют обсуждать эти вопросы в широком международном контексте, формируя политическую поддержку инфраструктурных инициатив и создавая доверительную среду для реализации долгосрочных проектов.

"Форум имеет также особое значение с точки зрения формирования новой архитектуры международных отношений. В условиях усиления глобальной фрагментации и кризиса доверия возрастает востребованность форматов, в рамках которых государства среднего масштаба могут артикулировать свою позицию и участвовать в выработке правил взаимодействия", - отметил он.

"Для Центральной Азии это возможность влиять на обсуждение широкого круга вопросов - от региональной безопасности и устойчивого развития до климатической повестки, водной проблематики, цифровизации и искусственного интеллекта. Именно от решения этих задач зависит конкурентоспособность государств региона, их способность обеспечить долгосрочный экономический рост, технологическую модернизацию и интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости", - добавил Э. Арипов.

Говоря о текущем уровне отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, он отметил, что сотрудничество двух стран находится на историческом подъеме.

"Если рассматривать узбекско-азербайджанские отношения в стратегической перспективе, необходимо обеспечить переход от количественного роста к новому качеству взаимодействия. Рост товарооборота и числа совместных предприятий является важным, однако следующий этап заключается в формировании устойчивых цепочек добавленной стоимости, способных интегрировать наши экономики на более глубоком уровне", - сказал Э. Арипов.

По его словам, одним из ключевых направлений является создание совместных индустриальных зон и производственных кластеров.

"Речь должна идти не просто о размещении предприятий, а о формировании интегрированных пространств с развитой инженерной, логистической и цифровой инфраструктурой. Такие зоны могут стать точками роста, где концентрируются инвестиции, технологии и человеческий капитал", - отметил Э. Арипов.

Он также подчеркнул необходимость углубления локализации производства в регионе.

"Стратегическая задача - формирование полноценных производственных цепочек внутри региона, от сырья до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это повышает устойчивость к внешним шокам, снижает зависимость от глобальных перебоев и создаёт рабочие места нового качества", - сказал Э. Арипов.

Кроме того, по его словам, важным условием дальнейшего развития является формирование стабильной и предсказуемой регуляторной среды, а также координация внешнеэкономической политики.

"В условиях глобальной нестабильности особое значение приобретает совместный выход на рынки третьих стран. Объединяя производственные мощности, транзитный потенциал и инвестиционные ресурсы, мы можем сформировать согласованную модель внешнеэкономического присутствия на более широком евразийском пространстве", - заключил Э. Арипов.