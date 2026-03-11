Владимир Путин позвонил и поблагодарил Президента Ильхама Алиева
11 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.
В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий в Ближневосточном регионе и урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества.
