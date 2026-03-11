У вас все еще есть шанс

У тех, кто не смог получить ипотечный лимит, все еще есть шанс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в ближайшие 7-10 дней ожидаются отказы по части заявок.

Дело в том, что среди победителей есть лица, чьи документы не соответствуют требованиям или чья платежеспособность не отвечает требованиям банков. После встречи с банком такие заявки аннулируются, и места в их личных кабинетах освобождаются.

По этой причине гражданам рекомендуется регулярно проверять свои личные кабинеты. Как только происходит отказ, появляется возможность занять освободившийся лимит.

Кроме того, некоторые лица, получившие лимит, сталкиваются с трудностями и на этапе поиска жилья. Одни не могут найти подходящую квартиру, у других выбранное жилье не соответствует ипотечным требованиям по документам. В таких случаях в течение следующих 40-45 дней также происходят отказы.

В этот период процесс может быть несколько утомительным, однако те, кто отслеживает отказы через личный кабинет, могут воспользоваться освободившимися лимитами.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики в течение 2026 года выделяет уполномоченным банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных, с целью продолжения ипотечного кредитования.

Прием заявок от граждан по обычным ипотечным кредитам был осуществлен 5 марта 2026 года, а по льготным ипотечным кредитам - 6 марта 2026 года.