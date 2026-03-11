В Азербайджане переименуют эти села

В Азербайджане переименуют три села.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Так, в Губинском районе населенный пункт Владимировка будет переименован в село Элбир. Населенный пункт Алексеевка будет переименован в село Чинарлы, а населенный пункт Тимирязев в село Бехрели.