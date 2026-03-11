https://news.day.az/society/1821357.html В Азербайджане переименуют эти села В Азербайджане переименуют три села. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе. Так, в Губинском районе населенный пункт Владимировка будет переименован в село Элбир.
В Азербайджане переименуют три села.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.
Так, в Губинском районе населенный пункт Владимировка будет переименован в село Элбир. Населенный пункт Алексеевка будет переименован в село Чинарлы, а населенный пункт Тимирязев в село Бехрели.
